روسيا ترد على اتهام أوكرانيا بالتحضير لهجوم على منشأة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد اتهم اليوم الخميس، روسيا بالتحضير لهجوم على محطة زابوريجيا النووية.
يشار إلى أن الجيش الروسى، كان قد أعلن منذ يومين، أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالقرب من قرية بياتيخاتكى بمقاطعة زابوريجيا.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية - فى وقت سابق - أن الجيش الأوكرانى واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا.
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