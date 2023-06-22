وزير الدفاع الروسى: المعدات والأسلحة التى قدمت لـ أوكرانيا قديمة بالكامل

جدة - نرمين السيد - وسبق أن حذرت روسيا مرارا، على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أى شحنة أسلحة تدخل الأراضى الأوكرانية ستكون هدفا مشروعاً للقوات الروسية.
وأشارت إلى أن إمداد كييف بالأسلحة لا يسهم فى إحراز أى تقدم أو نجاح للمحادثات الروسية - الأوكرانية، وإنما سيكون له تأثير سلبى.
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