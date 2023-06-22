ماكرون: نحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص لتحقيق مصالح الدول النامية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، والمنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "علينا التصدى للتحديات معا، ويجب على كل دولة أن تقرر بمفردها ما الطريق الذى تريد أن تسلكه، إذ أنه ما من حل واحد مناسب للجميع، وعلينا احترام السبل الخاصة التى بإمكان كل دولة اتباعها بحسب نموذجها الاقتصادى".

وتابع: "يجب على الميثاق الدولى الجديد احترام سيادة كل دولة من الدول الممثلة وهذا ما وضعناه فى صُلب اتفاقيات التحول الطاقى، مواصلا: "علينا الاستثمار بشكل أكبر، ونحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص وتعبئة المزيد من الأموال والصناديق من أجل تحقيق الصالح للدول النامية".