جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، والمنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "علينا التصدى للتحديات معا، ويجب على كل دولة أن تقرر بمفردها ما الطريق الذى تريد أن تسلكه، إذ أنه ما من حل واحد مناسب للجميع، وعلينا احترام السبل الخاصة التى بإمكان كل دولة اتباعها بحسب نموذجها الاقتصادى".
وتابع: "يجب على الميثاق الدولى الجديد احترام سيادة كل دولة من الدول الممثلة وهذا ما وضعناه فى صُلب اتفاقيات التحول الطاقى، مواصلا: "علينا الاستثمار بشكل أكبر، ونحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص وتعبئة المزيد من الأموال والصناديق من أجل تحقيق الصالح للدول النامية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: نحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص لتحقيق مصالح الدول النامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.