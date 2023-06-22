خبير أمريكى يكشف أسباب توغل الإرهاب بـ إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال ناثان سلز، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الأعمال الإرهابية التى يقوم بها داعش فى إفريقيا أصبحت قليلة مقارنة بالسابق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاولت إغلاق ملف الإرهاب، ولهذا عملت على مهاجمة تلك الجماعة فى جميع البلاد منذ أحداث 11 سبتمبر.





وأوضح "سلز"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الأعمال الإرهابية التى يرتكبها داعش فى إفريقيا تعود لعدد من الأسباب التى ساعدت على وجود جماعات متشددة، ومنها هشاشة الحكومات فى إفريقيا، بالإضافة لضعف السيطرة على الحدود بين الدول الإفريقية، ما أدى لتهريب الأسلحة والأموال.

وأضاف من بين المسببات لوجود تلك الجماعات فى إفريقيا هو عدم وجود قوة رادعة للإرهاب فى تلك الدول، كما تفعل أمريكا على سبيل المثال، وأنه يجب على الأخيرة أن تساعد الدول فى حربها ضد الجماعات الإرهابية، كونها تملك الخبرة الكافية فى هذا المجال الأمنى.

وأكد المنسق السابق لمكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، أن هناك دولًا كثيرة داخل القارة لا تملك التدريب الكافى لمحاربة الإرهاب.

وتابع أن الدول الإفريقية فى حاجة لإجراءات قوية ورادعة للتخلص من هذه الجماعات الإرهابية، التى تشكل خطرًا على العالم بأثره، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة استمرت فى صراعها ضد "داعش" و"القاعدة" لنحو 20 عامًا، وأنها يجب عليها أن تساعد دول تلك القارة فى حربها ضد الإرهاب كونها تملك الخبرات الكافية فى مكافحته.