العالم اليوم - مسؤول ابتزها والسوداني تدخل.. "ماريا فوود" تثير غضبا بالعراق

انتم الان تتابعون خبر مسؤول ابتزها والسوداني تدخل.. "ماريا فوود" تثير غضبا بالعراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 03:22 مساءً - أثار تحطيم عربة الطعام "ماريا فوود" التي تملكها سيدة عراقية تدعى ماريا في بغداد من قبل "أحد موظفي" البلدية موجة غضب وتعاطف، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها وهي تبكي بحرقة.

وانتشر مقطع فيديو لماريا وهي أمام كشكها المحطم على منصات التواصل الاجتماعي، متهمة أحد المسؤولين عن إزالة محلات التجاوزات في أمانة بغداد، بابتزازها لإجبارها على دفع مبلغ مليون دينار عراقي له أسبوعيا (حوالي 700 دولار).

وقالت ماريا إنها رفضت دفع المبلغ، مما دفع المبتز لوفقها وكسر عربتها وتخريبها، حسب قولها.

وأضافت: "لو كنت أكسب مليون دينار كل أسبوع لقمت بافتتاح مطعم"، كاشفة أنها بعملها هذا أثبتت أن "المرأة العراقية يمكنها النجاح والاعتماد على نفسها".

واستطردت متسائلة: "لماذا تحطمون أحلامنا؟ أنا أعمل 14 ساعة في اليوم كي لا أحتاج لأحد، وبالنهاية يُهدم حلمي هكذا ببساطة"، مناشدة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتدخل لإنصافها.

وكشف الحساب الرسمي لعربة "ماريا فوود" على منصات التواصل الاجتماعي، أن ماريا "ترقد في المستشفى" من شدة صدمتها وتأثرها من فقدانها مصدر رزقها.

رئيس الحكومة يتدخل

ومع تعاطف العراقيين الواسع مع قصة ماريا، دخل رئيس الوزراء العراقي على الخط، حيث أكد مستشاره هشام الركابي في تغريدة على "تويتر"، أن "شياع السوداني وجّه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة".

جاء ذلك بعد أن وجه أمين بغداد عمار كاظم بإعادة كشك "ماريا فوود" وإحالة الموظف الذي حطم العربة للتحقيق، عقب مكالمة أجراها مع السيدة، ليؤكد "تضامنه الشديد" معها ومع مشروعها، وتقديم "الدعم الكامل لها" من قبل أمانة العاصمة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

غضب عارم

وصب رواد المنصات الاجتماعية جام غضبهم على من يقف خلف هدم كشك الطعام الذي تملكه المرأة التي تعيل أسرة وتعتمد على نفسها، مطالبين الجهات المختصة بمعاقبة ومحاسبة "مبتزي ماريا".

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة الحقوقية والاجتماعية نوال الإبراهيم، في حديث مع موقع "دوت الخليج":