رئيس جنوب إفريقيا: نواجه مشكلة فى جمع 5 مليارات دولار للتحول للطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: "نحتاج إلى حشد الدعم والمشاركة بخبرتنا، نحن فى إفريقيا نواجه مشكلة تاريخية من أجل جمع 5 مليارات دولار لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة".





وأضاف رامافوزا خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، والمنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب إفريقيا تتبع خطة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وهناك بعض الدروس التى نتعلمها فى مسارنا نحو هذا التحول.

وتابع: "نواجه تحديات عديدة مثل البطالة والجوع والفصل العرقى، وغيرها، لذلك ستكون الخطة التى تساعد أى دولة على تخطى أى ظروف مختلفة، وتجربتها ستكون مفيدة لأى دولة تخوض مثل هذه الظروف والتحديات".

وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أنه عند إجراء أى تحول، يجب الأخذ فى الاعتبار المجتمعات المحلية المختلفة، مبينًا أن بعض المجتمعات تعمل فى مؤسسات تعتمد على الوقود الأحفورى، فماذا يعنى التحول الأخضر بالنسبة لفرص العمل، وتأثير هذا التحول عليها، إذ أنه لابد أن يكون التأثير عادل على جميع من يعمل بهذه المؤسسات.