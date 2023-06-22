وأضاف رامافوزا خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، والمنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب إفريقيا تتبع خطة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وهناك بعض الدروس التى نتعلمها فى مسارنا نحو هذا التحول.
وتابع: "نواجه تحديات عديدة مثل البطالة والجوع والفصل العرقى، وغيرها، لذلك ستكون الخطة التى تساعد أى دولة على تخطى أى ظروف مختلفة، وتجربتها ستكون مفيدة لأى دولة تخوض مثل هذه الظروف والتحديات".
وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أنه عند إجراء أى تحول، يجب الأخذ فى الاعتبار المجتمعات المحلية المختلفة، مبينًا أن بعض المجتمعات تعمل فى مؤسسات تعتمد على الوقود الأحفورى، فماذا يعنى التحول الأخضر بالنسبة لفرص العمل، وتأثير هذا التحول عليها، إذ أنه لابد أن يكون التأثير عادل على جميع من يعمل بهذه المؤسسات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جنوب إفريقيا: نواجه مشكلة فى جمع 5 مليارات دولار للتحول للطاقة النظيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.