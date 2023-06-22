المفوضية الأوروبية: الدول النامية تعانى 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة

جدة - نرمين السيد - وأضافت دير لاين، أن الدول النامية تعانى 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدة على مواصلة الجهود لتسعير الكربون من أجل تقليل الانبعاثات، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن تسعير الكربون هو أحد العوامل الأكثر تأثيرا لتقليل الانبعاثات. وتابعت بأن هناك برنامج أوروبى باستثمارات 300 مليار دولار للتحول للطاقة المتجددة، مضيفة أنا نلتزم بدفع مليار دولار لتشجيع المستثمرين بالأسواق الناشئة. واختتمت حديثها بالقول "نحن فى أشد الحاجة إلى التمويل المناخى"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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