فيضانات وجراد.. أزمات جديدة تضرب الصومال (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى الصومال، تعرضت البلاد لفيضانات تسببت فى تشريد 500 ألف شخص، كذلك تواجه البلاد أيضًا غزو للجراد، فضلا عن انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى يهدد الأمن العام. من جانبها، حذرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى الصومال من تزايد عدد المواطنين الذين قد يواجهون انعدام الأمن الغذائى، وقالت إن نصف مليون شخص قد يواجهون الجوع بحلول شهر سبتمبر المقبل.

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