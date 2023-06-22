العالم اليوم - شركات تكرير النفط الصينية تعتزم زيادة صادراتها خلال يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 04:20 مساءً - تعتزم شركات تكرير النفط الخام في الصين تصدير 3.3 مليون طن من المنتجات النفطية خلال شهر يونيو الحالي، بزيادة نسبتها 19 بالمئة عن خطط التصدير الأصلية للشهر الحالي.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات "جيه.إل.سي" فإن شركات التكرير في الصين تعتزم تصدير 1.13 مليون طن من البنزين و662 ألف طن من الديزل (السولار) و1.51 مليون طن من وقود الطائرات.

وستكون الزيادة في صادرات الديزل هي الأكبر بين المنتجات النفطية؛ فمن المقرر زيادة صادرات الديزل بنسبة 32 بالمئة، كما ستزيد صادرات البنزين بنسبة 17 بالمئة ووقود الطائرات بنسبة 15 بالمئة وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ .

تأتي زيادة الصادرات نتيجة ارتفاع هامش أرباح تصدير البنزين والديزل، وانخفاض الطلب المحلي على الديزل في هذا التوقيت من العام.

وفي الوقت نفسه خفضت شركة "سينوبك" الصينية المستهدف من صادرات البنزين والديزل خلال يوليو القادم، في حين تعتزم زيادة صادرات وقود الطائرات.