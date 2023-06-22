بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة لـ 5%

جدة - نرمين السيد - وصوت أغلبية الأعضاء على رفع الفائدة بعدد 7 أعضاء مقابل 2 لتثبيتها، بحسب القناة الإخبارية.
وكان الدين العام ببريطانيا قد تجاوز الناتج المحلى للمرة الأولى فى 6 عقود، كذلك تجاوزت النفقات البريطانية الإيرادات بنحو 20 مليار جنيه إسترلينى، كما أن خدمة الديون تجاوزت التوقعات بـ700 مليون جنيه إسترلينى.
وتعيش بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، إذ تواجه أزمة تضخم تهدد بالركود، وحذر الخبراء الاقتصاديين من استمرار صعود التضخم.
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