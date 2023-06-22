المفوضية الأوروبية: وقعنا شراكات فى مجال الهيدروجين بقمة «COP-27»

جدة - نرمين السيد - أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وجود مبادرات جديدة حول القمة الدولية للتمويل العالمى، لافتة إلى أنَّ المفوضية لديها مشاريع فى جنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام والسنغال للتحوّل للطاقة المتجددة.





وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مشاركتها فى فاعليات المائدة المستديرة ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد المنعقدة حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس، عبر "القاهرة الإخبارية"، أنّ المفوضية لديها شراكات مع زامبيا وأوغندا والكونجو وشركات فى مجال الهيدروجين تمّ توقيعها فى (COP27) بشرم الشيخ، لافتة إلى أنّه تمويل على مستوى أوروبى. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن الدول الأعضاء يساهمون أيضًا، فالأمر لا يتعلق بالتمويل وحسب أو بتوسيع نطاق القوة العاملة.

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