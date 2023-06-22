العالم اليوم - سهم "المطاحن الأولى" السعودية يقفز 17.5% بأولى جلسات التداول

انتم الان تتابعون خبر سهم "المطاحن الأولى" السعودية يقفز 17.5% بأولى جلسات التداول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 05:18 مساءً - خلال اليوم الأول للتداول في السوق السعودي، قفز سعر سهم شركة "المطاحن الأولى" السعودية بنسبة 17.50 بالمئة، ليصل إلى 70.5 ريال للسهم (18.80 دولار)، ليقلص بعضًا من مكاسبه، بعد أن ارتفع خلال الدقائق الأولى للجلسة بنحو 30 بالمئة إلى نحو 78 ريالا للسهم.

وأعلنت شركة "المطاحن الأولى" إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح العام الأولي للشركة.

وبلغ سعر الطرح النهائي لسهم المطاحن الأولى 60 ريالاً سعودياً للسهم (16 دولار)، وذلك عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 3,330 مليون ريال سعودي (888 مليون دولار).

وطرحت الشركة 16,650,000 سهم عادي متاح للتداول، وتمثل هذه الأسهم 30 بالمئة من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة.

ووفق عملية التخصيص النهائية في اكتتاب الشركة، خصّصت الشركة 90 بالمئة لشريحة الفئات المشاركة من المؤسسات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، و10 بالمئة لشريحة المكتتبين الأفراد، بما في ذلك المواطنون السعوديون والمقيمون الأجانب في المملكة ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت عمليات الإدراج في السوق السعودي بعض الهدوء بالنصف الأول من العام، فيما يرتقب انتعاشها بالنصف الثاني في ظل ترقب لطرح مجموعة من الشركات سواء في السوق الرئيسية أو الثانوية.