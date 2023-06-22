العالم اليوم - 5 في مصير غامض.. من هم ركاب الغواصة "تيتان" المفقودة؟

انتم الان تتابعون خبر 5 في مصير غامض.. من هم ركاب الغواصة "تيتان" المفقودة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 05:18 مساءً - تسابق فرق البحث الزمن من أجل العثور على الغواصة المفقودة "تيتان"، التي اختفت أثناء نقلها 5 ركاب في رحلة إلى حطام السفينة تيتانيك بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا.

الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة، هم مؤسس الشركة التي تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطاني، وأب بريطاني وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحري فرنسي.

ودخلت جهود البحث يومها الرابع، وسط قلق بشأن فرص نجاة الركاب الخمسة على متن الغواصة المصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي الركاب على متنها فترة حتى صباح الخميس قبل أن ينفد الهواء بداخلها.

من هم ركاب الغواصة المفقودة؟

ستوكتون راش

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز"، التي تدير الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة.

تخرج في جامعة برينستون بقسم هندسة الطيران عام 1984، وفقا لسيرة الذاتية على شركته، وفي عام 2009، أسس "أوشن جيت"، وهي شركة خاصة مقرها في إيفريت الأميركية.

في مقابلة بثت على شبكة "سي بي إس" نوفمبر من العام الماضي، قال راش إن حلمه كان أن يصبح رائد فضاء، وبعد حصوله على شهادته، طيار مقاتل.

كان أصغر طيار مصنف في النقل النفاث عندما حصل على لقب "كابتن"، في التاسعة عشر من عمره، وقد سبق له العمل في بوينغ وناسا.

سبق له محاولة الوصول إلى موقع حطام تايتانيك مرتين لكن لم يصادفه النجاح، حيث أصيبت غواصته بالبرق في عام 2018، كما انتهت المحاولة الثانية بالفشل في العام التالي بسبب مشكلات مع السفينة الأم.

هاميش هاردينغ

رجل الأعمال والمستكشف البريطاني، من بين أولئك الذين كانوا على متن الغواصة.

تخرج هاردينغ من جامعة كامبريدج بدرجة في العلوم الطبيعية والهندسة الكيميائية. وهو متزوج ولديه طفلان.

يبلغ من العمر 58 عامًا، ويحمل العديد من الأرقام القياسية بموسوعة غينيس، بما في ذلك قضاء أطول وقت في عبور أعمق جزء من المحيط في غوص واحد.

أحد أول من خاض تجربة الوصول إلى "Challenger Deep" في المحيط الهادئ، في عام 2021، وهي النقطة المعروفة بأنها الأكثر عمقا في كوكب الأرض، حيث أمضى 4 ساعات و15 دقيقة في خندق ماريانا بمركبة غارقة على عمق 10.930 متر.

كتب على صفحته بـ"فيسبوك"، السبت، أنه فخور بإعلان الانضمام إلى مهمة "أوشن غيت" على الغواصة تيتان التي تنزل إلى "تيتانيك".

سبق أن سافر إلى الفضاء في مهمة قامت بها شركة "بلو أوريغين".

بول هنري نارجوليت

خبير بحري فرنسي زار موقع حطام تيتانيك 35 مرة.

سبق له أن قاد أول رحلة استكشافية إلى تيتانيك في عام 1987.

مدير البحوث تحت الماء لـ"آر إم إس تيتانيك"، وهي شركة أميركية تمتلك حقوق الإنقاذ للحطام الشهير وتعرض العديد من القطع الأثرية في معارض "تيتانيك".

أجرت الشركة 8 بعثات بحث واسترداد بين عامي 1987 و2010، وفقا لموقعها على الإنترنت.

شاه زاده داوود وابنه سليمان