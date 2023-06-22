العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة بأميركا تستقر عند أعلى مستوى في 20 شهرا

انتم الان تتابعون خبر طلبات إعانة البطالة بأميركا تستقر عند أعلى مستوى في 20 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 06:22 مساءً - لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إذ استقر عند أعلى مستوياته في 20 شهرا ليظل مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي، فيما قد يكون مؤشرا مبكرا على ضعف سوق العمل في ظل حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القوية لتشديد الائتمان.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل، الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى بلغت 264 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، دون تغير عن قراءة الأسبوع السابق بعد تعديلها بالرفع، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2021.

وكان متوسط التوقعات لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات الجديدة 260 ألفا.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، وفق ما أفاد رئيسه جيروم باول في جلسة استماع أمام الكونغرس الأربعاء.

وقال باول للجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية "بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا".

وتأتي تصريحات باول بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد المعدل لصالح إبقاء معدلات الفائدة ثابتة بعد رفعها عشر مرّات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل.