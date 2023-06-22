روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى مراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية

جدة - نرمين السيد - قال دبلوماسى روسى، إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لاقتراح مراجعة القواعد الحالية بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر لمناقشة التهديدات العالمية للأمن البيولوجى، إن وزارة الخارجية الروسية قدمت رؤية مفصلة حول سبب أهمية القضية، وتتوقع الموافقة على مثل هذه المراجعة. وأكد "ريابكوف"، أن وزارة الخارجية الروسية تعتقد أن بعضًا من أعضاء الأمم المتحدة المهتمين بالأمن البيولوجى، يمكنهم التأكيد للأمين العام العمل فى أسرع وقت على مراجعة القواعد الحالية لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.

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