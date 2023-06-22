العالم اليوم - خفر السواحل الأميركي: العثور على حطام قرب موقع "تيتانيك"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:20 مساءً - أعل خفر السواحل الأميركي، الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع السفينة "تيتانيك" الغارقة، حيث اختفت الغواصة "تيتان" التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام.

إلا أن خفر السواحل الأميركي لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرا إلى "تقييم المعلومات بشأن ذلك".

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