العالم اليوم - تباين بأداء أسواق المنطقة مع هبوط النفط ومخاوف رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:20 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج منخفضة، الخميس، مع استمرار حذر المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي أشار فيها لاحتمال رفع الفائدة مجددا.

وانخفضت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، إذ خسر مزيج برنت 2.4 بالمئة مسجلا 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش. تحركات الأسعار أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة، مع تراجع أسهم بنك الإنماء 1.5 بالمئة وشركة المراعي 2.3 بالمئة. ولكن أسهم شركة المطاحن الأولى أغلقت مرتفعة 17.5 بالمئة في أولى جلسات تداولها بعدما زادت بما بلغ 30 بالمئة خلال الجلسة. وتراجع مؤشر الأسهم في سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط نسبته 3.5 بالمئة لأسهم بنك المشرق واثنين بالمئة لأسهم العربية للطيران. وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.7 بالمئة. وواصل مؤشر سوق أبوظبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة. وزاد سهم الشركة العالمية القابضة 0.5 بالمئة وقفز سهم وحدتها ألفا ظبي القابضة 10.5 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع خلال التعاملات من نوفمبر. ولكن سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، قد تراجع 1.5 بالمئة. وقال باول للمشرعين الأميركيين في واشنطن إن توقع زيادتين أخريين لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما هو "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي. وخارج منطقة الخليج، قطع مؤشر الأسهم القيادية المصري موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات مسجلا ارتفاعا طفيفا مع صعود أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 1.7 بالمئة والقلعة القابضة 7.2 بالمئة. لكن سهما البنك التجاري الدولي وشركة إي-فاينانس انخفضا 0.6 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

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