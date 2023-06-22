خفر السواحل بأمريكا: نتابع عمليات البحث عن الغواصة تيتان رغم نفاد الأوكسجين

جدة - نرمين السيد - أعلن خفر السواحل الأمريكى، أنه يتابع عمليات البحث عن الغواصة تيتان، والتى فقدت وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، الأحد الماضى، إلى موقع حطام سفينة تيتانيك.





خفر السواحل الأمريكى: نتابع عمليات البحث عن الغواصة تيتان رغم نفاد الأوكسجين يذكر أن الغواصة تقع فى مكان ما بالمحيط الأطلسى، كما أرسل فريق إنقاذ دولى للبحث عنها وإنقاذ أى ناجين، بعد ذهابهم فى رحلة لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك.

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