موسكو: لا محل لماكرون وأمثاله في قمة "بريكس"
أعلن مسؤول روسي، اليوم الخميس، أن بلاده أبلغت جنوب إفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة "بريكس" في بريتوريا.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تعليقه على رغبة الرئيس ماكرون في الحضور إلى قمة "بريكس" التي ستعقد في أغسطس القادم، القول :" "الطرف المضيف هو الذي يحدد دائرة المدعوين وهذه ممارسة تقليدية".
وأضاف ريابكوف :" ولكن من المهم أيضا أن هذا يجب أن تسبقه مشاورات بين جميع المشاركين في "بريكس".
وتابع ريابكوف :" من الواضح أن قادة الدول /على غرار ماكرون/ ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، لا محل لهم في قمة "بريكس". هذا أمر مرفوض".
وقال ريابكوف : "لا نخفي موقفنا هذا، وأبلغنا زملاءنا في جنوب إفريقيا به ونأمل أن تؤخذ وجهة نظرنا بعين الاعتبار بالكامل".
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