دبلوماسى سابق لـ«الحياة اليوم»: العلاقات المصرية الفرنسية راسخة وواعية

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى قمة "ميثاق التمويل العالمى" منطقية، وتأتى فى إطار التركيز على دعم الدول النامية وإتاحة التمويل اللازم لها.





وأضاف "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدول النامية كيف لها أن تنفذ المشروعات الخضراء بدون التمويل الدولى، مُشيرًا إلى وضع قمة "ميثاق التمويل العالمى" موضوعات المناخ على أولويتها. وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جائحة كورونا عصفت باقتصاديات الدول النامية، وكيف يمكن مواجهة الأزمات الاقتصادية بدون تمويل، لذلك لا يمكن أن نتجاهل الضغوط التى فرضت على الدول بعد جائحة كورونا. وأوضح أن دعوة الرئيس السيسى على رأس القادة الأفارقة، تأتى فى إطار حجم وأهمية الرئيس السيسى بالنسبة لفرنسا، لاسيما وأن العلاقات المصرية الفرنسية راسخة وواعية.

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