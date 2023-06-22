استشارى تنمية لـ إكسترا نيوز: الدول تهرب من تمويل مشروعات التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وقال "متولى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى طاهر، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاستراتيجية الوطنية التى وضعتها مصر كانت بتبنى على نهاية ما تم فى مؤتمر التغير المناخى "COP27" بشرم الشيخ، وهو مرحلة التمويل، وتنفيذ التمويل بعد الاتفاقية الإطارية فى باريس.

وأضاف أنه تم وضع آليات للتصنيع، وآليات استخدام الطاقة الجديدة، وآليات لاستخدام المشروعات قليلة الانبعاثات بالكربون، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة لا بُد أن تتم تحت مظلة الطاقة الجديدة والمتجددة، للهروب من الانبعاثات الكربونية الصادرة من استخدام الوقود الأحفورى.

وتابع استشارى التنمية المستدامة، أن جميع الدول المتقدمة تهرب من تمويل مشروعات التغيرات المناخية، موضحًا أن الدول المتقدمة تريد تحويل الدعم النقدى إلى دعم تكنولوجى للدول النامية لتقليل الانبعاثات الكربونية.