خبير لـ«إكسترا نيوز»: العلاقات المصرية الفرنسية تكتسب كل يوم زخمًا جديدًا

جدة - نرمين السيد - وقال "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود السعيد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن العلاقات المصرية الفرنسية تكتسب كل يوم زخمًا جديدًا فى ظل وجود إرادة سياسية من البلدين لتعظيم هذه العلاقات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة.

وتابع أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى قمة "ميثاق التمويل العالمى" يؤكد على أهمية الدور المصرى على المستويين الإقليمى والدولى، خاصة أنها تدافع عن مصالح الدول النامية ودول الجنوب.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة وتحظى باهتمام كبير، مُشيرًا إلى أن الروابط التاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا.