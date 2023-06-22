العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل نائب الرئيس التركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 11:18 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، نائب الرئيس التركي جودت يلماز والوفد المرافق له، في قصر الشاطئ بأبوظبي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ويلماز سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا، والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض رئيس دولة الإمارات ونائب الرئيس التركي خلال اللقاء، الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وبحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأعرب نائب رئيس تركيا عن سعادته بزيارة الإمارات، مؤكدا حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.