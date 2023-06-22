القاهرة الإخبارية- خفر السواحل الأمريكى: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة

جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل الأمريكى، إن الحطام الذي عثر عليه يعود للغواصة "تيتان" المفقودة، مؤكدًا مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة.
وأضاف: "نعمل على جمع ملابسات غرق الغواصة، فالحطام يدل على انفجار داخلي في الغواصة".
وأكدت وسائل إعلام أمريكية فى وقت سابق، أن الحطام الذى عثر عليه فى المحيط يعود إلى أجزاء من الغواصة المفقودة "تيتان".
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