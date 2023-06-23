العالم اليوم - نواب موالون لترامب يشعلون فتيل محاولة لعزل بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 02:12 صباحاً - قام الجمهوريون في الكونغرس بأول خطوة حذرة الخميس في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتهم أعضاء الكونغرس هؤلاء الرئيس الديمقراطي بأنه مسؤول عن "اجتياح" على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.

وقالت النائبة الجمهورية التي تمثل كولورادو، لورين بوبرت، في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها إن الرئيس بايدن "عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأميركي للخطر".

أمر يبدو مستبعدا

إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى مجرد افتراض حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي، حيث ترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.

وبدلا من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، فضّل الجمهوريون في مجلس النواب الخميس إجراء تصويت في اللجنة أولا، ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترامب، وفي المقابل شكّل الديمقراطيون كتلة ضد التحقيق بهدف العزل.

ماذا يقول التاريخ الأميركي؟