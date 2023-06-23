رئيس غرفة الطاقة الإفريقية: مصر لديها الكثير من القدرات بمجال الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - قال "إن جى أيوك" رئيس غرفة الطاقة الطاقة الإفريقية، إن تنمية قطاع الغاز فى إفريقيا يحتاج إلى نقل التكنولوجيا ومشاركة المعلومات وأيضا البحث عن كيفية نجاح قطاع الغاز، مشيرًا إلى أن أغلب الدول الإفريقية تعانى من فقر الطاقة حيث لا يوجد لديها الكهرباء اللازمة





وأضاف رئيس غرفة الطاقة الطاقة الإفريقية، خلال حديثه لـ "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لديها الكثير من القدرات والاحتياطات فى مجال الغاز الطبيعى، ولديها الكثير من القدرات ويجب أن نتعلم من تلك الدول مثل مصر التى حققت إنجازات هائلة، مؤكدًا أنه حان وقت التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال الغاز الطبيعى.

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