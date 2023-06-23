العالم اليوم - أذربيجان: لا ضمانات إضافية للأرمن في ناغورني كاراباخ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 03:22 صباحاً - رفض وزير خارجية أذربيجان طلبا من أرمينيا بتقديم ضمانات أمنية خاصة لنحو 120 ألف من الأرمن يعيشون في جيب ناغورني كاراباخ قبل جولة جديدة من محادثات السلام، قائلا إنهم محميون بصورة كافية.

وفي مقابلة مع رويترز، قال جيحون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، إن هذه الضمانات لا داعي لها، وإن هذا الطلب يصل إلى حد التدخل في شؤون بلده.

وأضاف: "لا نقبل هذا الشرط المسبق لعدد من الأسباب".

وتابع قائلا: "أكثر الأمور جوهرية هي التالي: هذه قضية سيادية داخلية. يكفل الدستور الأذري وعدد من المعاهدات الدولية التي تشارك فيها أذربيجان جميع الشروط الضرورية لضمان حقوق هؤلاء السكان".

وقال إنه سيظل بوسع الأرمن التحدث بلغتهم وتلقي تعليمهم بها والحفاظ على ثقافتهم إذا اندمجوا في المجتمع الأذربيجاني وهياكل الدولة مثل الأقليات العرقية والدينية الأخرى.

وظل جيب ناغورني كاراباخ، الذي يعترف به المجتمع الدولي على أنه جزء من أذربيجان، محور صراعات بين الجارتين منذ الأعوام السابقة لانهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وبين الأرمن والأذريين لما يربو على قرن من الزمان.

وبعد قتال محتدم ووقف إطلاق نار توسطت فيه روسيا، سيطرت أذربيجان في 2020 على مناطق كان يسيطر عليها الأرمن في منطقة كاراباخ الجبلية وحولها.