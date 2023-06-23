روسيا تطلق تحذير جديدا إلى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وجهت روسيا، أمس الخميس، تحذيرا إلى الولايات المتحدة من أى أخطاء جديدة قد ترتكبها فى أوكرانيا قد تسفر عن ظروف خطيرة، بما فى ذلك إرسال قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" إلى هناك.





وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، -فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحث واشنطن بشدة على عدم السير فى هذا الطريق غير المجدى وارتكاب أى أخطاء لها عواقب وخيمة. يجب ألا تكون هناك قوات لحلف شمال الأطلسى فى أوكرانيا". ووفقًا لريابكوف، حذرت روسيا الولايات المتحدة نظرًا لحقيقة أنها تحتل مكانة رائدة فى الناتو.

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