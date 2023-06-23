اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى الأماكن المقدسة

جدة - نرمين السيد - وصل ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى المملكة العربية السعودية أمس الخميس، فى إطار برنامج تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.





يشمل البرنامج ضيوفاً من أكثر من 90 دولة حول العالم، حيث يبلغ عددهم حوالى 1300 حاج وحاجة، وذلك تنفيذاً للأمر السامى الكريم لهذا العام 1444هـ، وتم استقبالهم من قبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، الدكتور عواد بن سبتى العنزى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه فور وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى مقر إقامتهم بـ مكة المكرمة، استقبلتهم اللجان العاملة فى البرنامج بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التى صدحت بها حناجر الضيوف، مقدمين لهم التهنئة بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفًا بالبرنامج، متمنين لهم طيب الإقامة، وفق تسخير لكافة الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ثم توجه الحجاج عقب استقرارهم فى الفندق، إلى الحرم المكى الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله - عز وجل - أن يجزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده، خير الجزاء على ما وجدوه من عناية واهتمام، وتوفير ما يحتاج إليه الحاج من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدى الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.

يذكر أن اللجان العاملة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف، شملت مقار الإقامة فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقت مبكر؛ ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ البرامج اليومية للضيوف فى مقر استضافتهم بمكة المكرمة، والمشاعر لحين عودتهم إلى بلادهم.