العالم اليوم - آلاف المستخدمين يبلغون عن تعطل "يوتيوب"

انتم الان تتابعون خبر آلاف المستخدمين يبلغون عن تعطل "يوتيوب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 05:18 صباحاً - ذكر موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال على الإنترنت أن موقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت" وخدمة "يوتيوب تي.في"، تعطلا لدى آلاف المستخدمين.

وأظهر "داون ديتيكتور" أن هناك أكثر من 13 ألف بلاغ من المستخدمين عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب منذ منتصف الليل بتوقيت غرينيتش اليوم الجمعة.

كذلك أشار الموقع إلى أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ بشأن "يوتيوب تي.في".

ولم يوضح الموقع المناطق والدول التي وردت منها البلاغات عن الأعطال التي طالت "يوتيوب".