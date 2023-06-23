التشيك: أوكرانيا مدعوة للانضمام إلى الناتو بعد انتهاء الحرب

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أضاف رئيس التشيك -خلال انعقاد مؤتمر تحت مسمى "الإعلام وأوكرانيا" نظمته الإذاعية التشيكية أمس الخميس- أن أوكرانيا ستتلقى دعوة من الناتو بالانضام.

وشدد الرئيس التشيكى على ضرورة زيادة المساعدة المقدمة لـ أوكرانيا من أجل إنجاح هجومها المضاد، الذى تقوم به على روسيا.

وقال "علينا دعم أوكرانيا على المدى الطويل..البديل عن فشل أوكرانيا هو الفوضى والمشاكل الأكبر بكثير التى سنواجهها فى المستقبل".

وفى موسكو، أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم، عن تشكيل جيش احتياطى فى قوام الجيش الروسى حتى نهاية يونيو الجارى وحشد فيلق جديد فى أعقاب ذلك.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال الوزير -خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسى "نشكل قوات احتياطية فى فيلق جديد بالإضافة إلى 5 أفواج فى قوام جيش الدبابات الـ20، ونعمل على تجهيز 3700 آلية عسكرية لتلك القوات، وذلك وفق خطة".

وأضاف أن الأفواج الخمسة باتت جاهزة بنسبة 60% سواء من حيث الأفراد أو المعدات، مشيرا إلى أن القوات الروسية جندت 114 ألف متطوع بعقود مباشرة، إضافة إلى 52 ألف متطوع آخرين قيد التعاقد معهم، ويلتحق يوميا 1336 فردا متعاقدين ويتم تشكيل فوجا جديدا كل يوم.