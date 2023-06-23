العالم اليوم - فيديو.. موقف طريف للرئيس تبون مع طفلة بختام كأس الجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 06:22 صباحاً - تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف، لطفلة خلال لقائها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي توّج الفائز بكأس الجمهورية، يوم الخميس.

وسلّم تبون كأس الجزائر للموسم 2022-2023 لفريق جمعية أولمبي الشلف، الذي حسم اللقب على حساب شباب بلوزداد في نهائي النسخة الـ56، بعد فوزه بنتيجة 2-1.

وخلال تتويج الفريق الفائز لفتت طفلة الأنظار بعدما قامت بتقبيل رأس الرئيس الجزائري في لقطة تم تناقلها على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي.

ويخلف نادي جمعية الشلف شباب بلوزداد في سجل المنافسة الذي توج بالنسخة الأخيرة لعام 2019 أمام شبيبة بجاية (2-0) بملعب مصطفى تشاكر.

وبتتويجه يرفع فريق جمعية الشلف حصته إلى كأسين بعد التي توج بها عام 2005 أمام اتحاد سطيف (1-0 بعد الوقت الإضافي).