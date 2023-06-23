أوكرانيا: الهجوم المضاد ضد روسيا سيستغرق بعض الوقت

جدة - نرمين السيد - عبر رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، أمس الخميس، عن تفاؤله بشأن نجاح الهجوم المضاد لقوات بلاده ضد القوات الروسية فى المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم سيستغرق بعض الوقت.





ووفقا لما أوردته وكالة انباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال شميهال -على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا المنعقد فى لندن- "سنقوم بعمليات هجومية ذكية للغاية، وبسبب ذلك فإن الهجوم المضاد سيستغرق وقتا". وأكد رئيس الوزراء الأوكرانى أن القوات الأوكرانية تنوى التحرك والمضى قدما، معربا عن تفاؤله الشديد بتحرير كل الأراضى الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. وأوضح أن الهجوم المضاد هو عدد من العمليات العسكرية، أحيانا تكون عمليات هجومية وأحيانا تكون عمليات دفاعية. وقال "لسوء الحظ أثناء استعدادنا لهذا الهجوم المضاد كانت الجانب الروسى يستعد أيضا، لذلك هناك الكثير من حقول الألغام مما يجعل التحرك أبطأ". كان شميهال قد دعا المواطنين الأوكرانيين فى وقت سابق إلى التحلى بالصبر، مؤكدا لهم أن نتائج الهجوم المضاد ستأتى.

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