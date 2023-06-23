بوتين: الغرب يعتزم محاربة روسيا حتى آخر جندى أوكرانى

جدة - نرمين السيد - توقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن تحصل أوكرانيا على معدات عسكرية إضافية من قبل الغرب الذى لا يملك عدد لا نهائى من القوة البشرية للعمل مع كييف، مفسرا ذلك بأنه مؤشر على أن الدول الغربية تنوى محاربة روسيا حتى آخر أوكرانى.





وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال بوتين فى إحاطة مع أعضاء مجلس الأمن الروسى "أدرك أن هذه معلومات أولية لأنه من المستحيل الحصول على صورة كاملة لساحة المعركة ولكنها بشكل عام واضحة". وشدد على أنه "يبدو أن حلفاء أوكرانيا الغربيين قرروا بالفعل محاربة روسيا حتى آخر أوكرانى". وخلال الاجتماع، استمع بوتين إلى تقرير وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، عن الخسائر الأوكرانية ثم قارن تلك المعلومات بالبيانات التى حصل عليها باتروشيف عبر قنوات أخرى. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية ومجلس الأمن الروسى، تجاوزت خسائر الأوكرانيين فى الأفراد 13000 شخص.

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