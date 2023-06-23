أوكرانيا: روسيا هاجمت مدينتين بـ صواريخ كينجال

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا نفذت هجومًا بالصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة على أهداف داخل أراضى أوكرانيا، ما أسفر عن وقوع أضرار فى مدينتى أوديسا وكريفى ريه.





ووفقًا لقناة "فرانس 24"، أصدر الجيش الأوكرانى أمس الخميس بيانًا، قال فيه إن دفاعات أوكرانيا الجوية أسقطت 3 من أصل 4 طائرات مسيرة أُطلقت خلال هجوم تضم إطلاق 3 صواريخ من طراز "كينجال" فرط صوتية، و3 صواريخ كروز. وأضاف البيان أنه لم تصل الصواريخ الروسية إلى أهدافها فى منطقة دنيبروبتروفسك، لافتًا إلى أن القوات الروسية تواصل مهاجمة منشآت البنية التحتية الأساسية.

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