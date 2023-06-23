إصابات فى هجوم لـ مستوطنين على قرية جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين على أطراف القرية، ما أدى لإصابة مواطن فلسطينى بالرصاص الحى فى بطنه نقل على إثرها للمستشفى، وآخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى رأسه، وثلاثة بالحجارة، واثنين بشظايا رصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين أهالى القرية والقرى المجاورة الذين هبوا للتصدى للهجوم، وبين المستوطنين وجنود الاحتلال.
ويأتى هجوم المستوطنين على جالود عقب يوم من هجومهم على بلدة ترمسعيا شمال شرقى رام الله، بحماية قوات الاحتلال، الذى أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحى، إضافة لإحراق عدد من المنازل والمركبات.
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