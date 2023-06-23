العالم اليوم - أوكرانيا: إحباط هجوم صاروخي روسي على قاعدة عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 08:18 صباحاً - قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح الجمعة نحو قاعدة جوية عسكرية في منطقة خميلنيتسكي بغرب البلاد.

وأضاف أن الصواريخ أطلقتها قاذفات استراتيجية روسية من منطقة بحر قزوين.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف في أوكرانيا، الخميس، مما تسبب في أضرار في مدينتي أوديسا وكريفي ريه.

وقال سلاح الجو في بيان إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت ثلاثا من أصل 4 طائرات مسيرة أُطلقت في الهجوم، الذي تضمن إطلاق 3 صواريخ من طراز كينغال فرط صوتية و3 صواريخ كروز.

وأضاف البيان: "لم تصل صواريخ العدو إلى أهدافها في منطقة دنيبروبتروفسك... تواصل القوات الروسية أعمالها ضد الأوكرانيين وتهاجم منشآت البنية التحتية الأساسية".

وذكر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب غرب البلاد أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها باستثناء واحدة أصابت مستودعا.

وذكرت الإدارة الإقليمية في كريفي ريه أن صاروخا روسيا دمر 10 منازل على الأقل.

وتطلق روسيا على نحو متكرر صواريخ طويلة المدى وتشن هجمات بطائرات مسيرة منذ أكتوبر وكثفت ضرباتها في مايو في الوقت الذي كانت تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد.