بايدن: العلاقات الأمريكية مع بكين لن تتأثر بأى تصريحات سابقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال الرئيس الأمريكى -فى تصريحاته فى البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى: "لا أعتقد أن ذلك كان له أى عواقب حقيقية، هناك هستيريا بشأن العلاقة مع الصين".

وعندما سئل بايدن عما إذا كانت تعليقاته فى حملة جمع التبرعات تقوض أو تعقد التقدم الذى حققته إدارة بايدن مع الصين، أجاب "لا، لا"، مضيفا أنه يتوقع لقاء شى "فى وقت ما فى المستقبل".

وقال بايدن الثلاثاء الماضى، أثناء جمع التبرعات فى كينتسفيلد بولاية كاليفورنيا، لمجموعة من المتبرعين أن شى هو ديكتاتور "انزعج" عندما تم إسقاط بالون التجسس الصينى فى فبراير لأنه لم يكن على علم بذلك.

وانتقدت بكين الأربعاء وصف بايدن لشى ووصفته بأنه "سخيف للغاية وغير مسئول".