أوباما يدعو بايدن إلى مناقشة قضية مثيرة للقلق فى الهند

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أدلى أوباما بتصريحاته قبيل زيارة الدولة الرسمية لرئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى لواشنطن.
وأضاف أوباما "أعتقد أنه من المناسب لرئيس الولايات المتحدة، مناقشة حماية حقوق الأقلية المسلمة فى الهند، فهو أمر ضرورى".
وتابع "جزء من حجتى هو أنه إذا لم تحمى حقوق الأقليات العرقية فى الهند، فهناك احتمال قوى أن تبدأ الهند فى مرحلة ما فى التفكك. وقد رأينا ما يحدث عندما تبدأ فى الحصول على هذه الأنواع من الصراعات الداخلية الكبيرة".
وقال أوباما إن جزءًا من واجباته كرئيس هو لقاء زعماء الدول الأخرى وحكوماتهم، حتى لو لم يكونوا ديمقراطيين بالكامل.
وأضاف: "لكن عليك التعامل معهم - لأنهم مهمون لأسباب تتعلق بالأمن القومى - هناك مجموعة من المصالح الاقتصادية"، و"إذا التقى الرئيس برئيس الوزراء مودى، فإن حماية الأقلية المسلمة فى الهند ذات الأغلبية الهندوسية، فهذا شىء يستحق الذكر".
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