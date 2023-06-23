مجلس الأمن الروسى: الغرب يحاول الإيقاع بين روسيا وكازاخستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الخدمة الإعلامية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسى فى بيان، أمس الخميس، إن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسى، سيتوجه إلى كازاخستان اليوم الجمعة، لعقد مشاورات حول القضايا الأمنية بين روسيا ودول آسيا الوسطى.

وبحسب البيان، فإن المشاورات المرتقبة بين روسيا وكازاخستان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ستعقد فى ألماتا. كما سيتم عقد أول اجتماع لأمناء مجالس الأمن فى دول آسيا الوسطى وروسيا فى ألماتا اليوم الجمعة، حيث ستناقش بشكل مفصل قضايا ضمان أمن المنطقة وروسيا فى الظروف الحديثة.