بلينكن وجوتيريش يبحثان هاتفيا تصريحات روسيا بشأن عدم تجديد مبادرة الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن تحدث مع جوتيريش بشأن تصريحات روسيا بعدم تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود بعد الموعد النهائى فى 17 يوليو المقبل، وفقا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكى.
واتفق بلينكن وجوتيريش على أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود للأمن الغذائى العالمى وعلى الآثار السلبية لتعليقها على مستوردى الأغذية، وخاصة فى البلدان النامية.
ووجه وزير الخارجية الأمريكى الشكر للأمين العام للأمم المتحدة على التزامه الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك السيادة والسلامة الإقليمية، فى سياق العملية الروسية فى أوكرانيا.
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