شرطة الاحتلال تقمع تظاهرة مساندة للجولان فى حيفا

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة حيفا داخل أراضى الـ48 قمعًا من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلى لتظاهرة مؤيدة لأهالى الجولان السورى المحتل وأبناء الشعب الفلسطينى فى جنين ونابلس والمحافظات الشمالية الأخرى.





تم تنظيم التظاهرة للتعبير عن الاحتجاج ضد المخططات الإسرائيلية التى تستهدف أراضى الجولان المحتلة والعدوان المستمر الذى تتعرض له المناطق الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية فى الداخل بأن الشرطة الإسرائيلية قمعت التظاهرة، واعتدت على المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم لرفعهم العلم الفلسطينى.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات مثل: "جنين نابلس والجولان... فليسقط الاستيطان"، كما رددوا الهتافات من ضمنها: "من الجولان لجنين شعب واحد ما بيلين «لا يلين»".