العالم اليوم - معرض باريس الجوي.. طلبيات شراء بالمليارت مع انتعاش الطيران

انتم الان تتابعون خبر معرض باريس الجوي.. طلبيات شراء بالمليارت مع انتعاش الطيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 10:24 صباحاً - شهدت أول دورة لمعرض باريس الجوي بعد توقف لأربع سنوات بسبب جائحة كورونا طلبيات شراء لطائرات تجارية بمليارات الدولارات وقدمت بعض الدعم للموردين مع عودة السفر الجوي بقوة بعد الجائحة.

وعادت الصناعة إلى معرض (لو بورجيه) الجوي في باريس تحدوها توقعات عالية للطلبيات التجارية ومنخفضة تجاه سلاسل التوريد، لكنها ولدت صورة أكثر توازنا على الجبهتين.

واقتربت الطلبيات المعلنة من مستويات قياسية، لكن هيمنت عليها بشدة شركتان في الهند، التي تمثل السوق الأسرع نموا في العالم، وهما إنديجو وإير إنديا.

وكشفت إيرباص وبوينغ النقاب معا عن طلبيات أو التزامات لنحو 1100 طائرة، منها نحو 830 اختصت بها إيرباص، في صدارتها صفقة تضم 500 طائرة لإنديجو.

لكن هذه كانت أقل من بعض توقعات السوق التي بلغت 2000 طلبية، مما أسعد بعض المحللين الذين لاحظوا ميلا أقل للاستعراض وأكثر للاحتياجات الواقعية مقارنة بالمعارض السابقة، من صناعة خرجت منهكة من جائحة كادت أن تنهار خلالها.

وجعل النمو الاقتصادي وتنامي الطبقة الوسطى من الهند أحدث ساحة لصفقات الطيران التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، على الرغم من عدم الكشف عن الأسعار الدقيقة.

وقال كريستيان شيرير كبير المسؤولين التجاريين في إيرباص "ستغذي هذه السوق الكثير من الكيانات في صناعتنا، ونود أن نكون أول من يوجد هناك لفترة طويلة، إن لم تقع أحداث غير متوقعة".