أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 223 ألفا و330 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و17 دبابة و7 آلاف و798 من المركبات المدرعة و3 آلاف و985 من النظم المدفعية و617 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و379 من أنظمة الدفاع الجوى و314 طائرة مقاتلة و307 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و708 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 545 من المعدات الخاصة و3 آلاف و447 طائرة مسيرة وإسقاط 1214 من صواريخ كروز".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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