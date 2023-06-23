رئيس فيتنام: جاهز للمشاركة فى نزع النووى من شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - ووصل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى العاصمة الفيتنامية "هانوى"، أمس الخميس، فى زيارة تستغرق 3 أيام، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون فى كافة المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادى.
ويستقبل رئيس فيتنام فو فان ثونج، نظيره الكورى الجنوبى، اليوم الجمعة، لتطوير العلاقات بين الجانبين وفقًا لما تم الاتفاق عليه فى العام الماضى 2022، إضافة إلى محادثات ومناقشات مع نجوين فو تروك، السكرتير العام للحزب الشيوعى، وفام مينه تشين رئيس الوزراء، وفونج دينه هوى رئيس الجمعية الوطنية.
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