موسكو: تكهنات واشنطن باستخدام روسيا للأسلحة النووية «سخيفة»

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن "التكهنات حول احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية سخيفة"، مضيفا أن التصريحات الاستفزازية وقصيرة النظر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لا تؤدى إلا إلى تصعيد التوتر وزيادة خطر انزلاق الوضع إلى خط أكثر خطورة.

وأكد أن السفير الروسى أن بلاده كانت ولا تزال قوة نووية مسؤولة، وبصفتها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى، تتحمل مسؤولية خاصة عن السلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن بلاده تنشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروس لأسباب قانونية، دون انتهاك أى التزامات دولية.

جدير بالذكر أن، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى أعدوا، أمس، مشروع قرار ينص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووى التكتيكى فى أوكرانيا اعتداء على حلف الناتو.