العالم اليوم - اتساع العجز التجاري التركي إلى 12.5 مليار دولار في مايو

انتم الان تتابعون خبر اتساع العجز التجاري التركي إلى 12.5 مليار دولار في مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 يونيو 2023 11:22 صباحاً - أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.527 مليار دولار في مايو، بارتفاع 17.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أن صادرات تركيا ارتفعت 14.4 بالمئة إلى 21.66 مليار دولار في مايو بينما زادت الواردات 15.5 بالمئة إلى 34.19 مليار دولار.

وهبطت الليرة التركية اليوم لمستوى قياسي جديد فوق 25 ليرة للدولار، عقب رفع الفائدة الخميس بأقل من المتوقع.

كما أن تراجع الليرة جاء عقب تأكيد وزير المالية التركي محمد شيمشك بأنه يفضل نظام صرف العملات الأجنبية الحر.

وكتب شيمشك في تغريدة على تويتر الخميس: "إن إطار السياسة القائم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الأجنبي والاقتصاد المفتوح سيضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير إلى تركيا".

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.