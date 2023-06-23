صندوق النقد: تخصيص 100 مليار دولار للتنمية والتحول المناخى

جدة - نرمين السيد - وأكدت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، أمام قمة فى باريس، أمس الخميس، أن الصندوق حقق هدفه بتوفير حقوق سحب خاصة، بقيمة 100 مليار دولار، للدول المعرضة للخطر.

وقالت جورجيفا أمام إحدى لجان القمة "أقرضنا 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. كان هذا هدفنا من 2021، وحققنا ذلك الهدف."

وكانت الدول الغنية اتفقت فى 2021 على توجيه بعض حقوق سحبها الخاصة غير المستغلة بالصندوق إلى الدول الفقيرة، وفق خطة لتوفير 100 مليار دولار عن طريق إعادة حقوق السحب الخاصة إلى الصندوق مرة أخرى، حتى يتمكن بدوره من إقراضها بفائدة أقل من أسعار السوق للدول منخفضة الدخل.