رئيس مؤتمر المناخ COP28: الإمارات ستبنى على ما تحقق بمؤتمر بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة التغيرات المناخية COP28 المقرر عقده فى الإمارات نهاية العام الحالى، إن العالم لديه فرصة تاريخية لمواجهة التحديات التى تؤثر علينا جميعا، مشيرا إلى أن الامارات ستبنى على ما تحقق فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27 للخروج بنتائج ملموسة خلال مؤتمر COP28 بدبى.





وأشار سلطان الجابر - خلال حديثه اليوم الجمعة أمام قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد التى تختتم أعمالها اليوم بباريس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى - إلى أن الفجوة بين الشمال والجنوب تتسع خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية وقضايا المناخ.. مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين حجم تحديات التغير المناخى والتمويل المتاح لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. وأضاف أنه يتعين تعليق سداد الديون المتراكمة على الدول التى تواجه أزمات فى المناخ، كما يتعين تحسين حقوق السحب الخاصة المخصصة لهذه الدول ولكن كل ذلك مسكنات ونحتاج إلى حلول جذرية لأن العديد من الدول لا يمكنها الوصول للتمويل اللازم لمواجهة تغيرات المناخ، وبالتالى علينا تقليل المخاطر واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتوفير التمويل. وقال "إن أسواق رؤوس الأموال يجب أن تقدم سندات خضراء وغيرها من الأدوات التى تكون فى متناول الدول النامية لخدمة قضايا حماية البيئة".

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