بلينكن يترأس وفد الولايات المتحدة فى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن بيلنكن سينضم إلى سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأمريكية "فرانسيسكو أو مورا" وشركاء إقليميين آخرين فى اجتماعات لمناقشة تعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعى، وتعزيز التعاون الاقتصادى، وتعزيز أمن نصف الكرة الغربى وأمن المواطنين.

وتابع البيان أن بلينكن سيقود أيضا الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية فى تأكيد الالتزامات التى تم التعهد بها فى القمة التاسعة للأمريكيتين فى لوس أنجلوس فى يونيو 2022.

وفى الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ستدعم الولايات المتحدة القرارات الرامية إلى تعزيز الأمن فى هايتى، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة إلى الحوار فى نيكاراجوا، وتنفيذ الميثاق الديمقراطى للبلدان الأمريكية بشكل أكثر فعالية.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستدعم واحدة من أكبر الزيادات فى ميزانية المنظمة منذ عدة عقود وستنضم إلى بيان يعرب عن الدعم المستمر لإنهاء الحرب الروسية فى أوكرانيا. كما ستكرم منظمة الدول الأمريكية الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر لمساهماته العديدة فى المؤسسة والأمريكتين.

وعلى هامش الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، سيرأس بلينكن الاجتماع الوزارى لمجموعة مراجعة تنفيذ القمة حيث سينظر الوزراء فى اعتماد خطة العمل بشأن الصحة والمرونة التى كلف بها القادة فى القمة التاسعة للأمريكتين فى لوس أنجلوس فى يونيو 2022، كما سيستعرضون التقدم المحرز فى تنفيذ الالتزامات الصادرة عن القمة التاسعة للأمريكتين وقمة المدن فى الأمريكتين الذى عقد فى أبريل 2023.